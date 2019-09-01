【戰績彪炳】分量十足！吳浩康舊愛逐個數

咪神崔碧珈（Anita）早前傳出同吳浩康（Deep）拍拖，但今日凌晨就突然鬧爆對方「做人最緊要對得住自己」，又話「完了吧如無意外」，火藥味濃，疑似分手兼反臉！而Deep喺情場上戰績相當彪炳，舊愛個個都好有分量，有地位、有家底、有樣貌、有身材、有學識！

胡定欣 莊思敏

2004年，吳浩康同視后胡定欣戀情公開，雖然Deep事業受挫，但女方依然不離不棄，但有指男方移情別戀搭上「拿督女」莊思敏，最終結束兩年情！孿都變直嘅莊思敏同吳浩康愛得高調，不時公開拍拖出席活動，但拍拖5年2011年宣布分手，雖然莊思敏就話唔關第三者時，但就承認係佢飛對方！

鍾舒漫

到2013年，吳浩康撻着師妹鍾舒漫（Sherman），拍拖兩年幾後仲談婚論嫁，但突然爆出男方「偷食」，最後又係分手收場！直至2018年底，兩人忘掉過去相約露營，再見亦是朋友，今年初仲講到「翻撻」話題時，兩人都冇打斷後路！

李昭南

而喺呢幾年間，吳浩康就戀上有米女友李昭南（Michelle），Michelle來頭唔少嘢，曾奪得「全美華埠小姐」第二公主，唔只樣靚身材正，仲高學歷，現時喺ViuTV做主持工作！不過喺2018年5月二人喺社交網宣布「分道揚鑣」，兩年情玩完，不過阿Deep當時喺文中就表示「心中仍然很愛她」！

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