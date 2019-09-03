唔做全職少奶奶！許芷熒豪言婚後生4個

前港姐許芷熒（Whitney、前名：許亦妮）昨日出閣下嫁圈外做生意男友Alexander Fung，一對新人筵開40多圍，於今日傍晚6時見傳媒，身穿婚紗的Whitney鑽戒閃到爆，起初兩人只錫臉，但在記者要求下，兩人咀嘴半分鐘，期間Alexander樣子冧爆，多次忍不住咀老婆臉珠。他又忍不住放閃光彈說：「我哋經歷嘅嘢真係幾浪漫，我承諾咗一世愛老婆，會畀晒好嘢佢！」Whitney亦冧爆說：「我會一世仰慕同尊敬我老公，要維持關係，要當對方Number One偶像！」他們又相約下世都要再見，此時Whitney又眼濕濕，Alexander表示簽字時見到Whitney想喊，已經忍不住想為她揭頭紗抹眼淚。

愛心卡數鑽戒

問到是否會開Turbo造人？Whitney望住老公說：「你話呢？」Alexander表示嫲嫲希望有兩個「好」字，Whitney即答：「你OK我OK！」她又指度蜜月會留待11月生日時一同慶祝。問到婚後是否做全職少奶奶？Whitney直言不是：「老公都支持我事業，我會做YouTuber分享煮嘢食。」Alexander笑言老婆廚藝太叻，令他減肥失敗，Whitney冧說：「佢唔係肥，係大隻。」Alexander忍不住再啜啖老婆，超級肉麻！講到鑽戒，他們未有透露卡數，但Alexander指「閃Diamond is Forver」，Whitney則表示是愛心卡數。

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