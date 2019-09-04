東方日報C1：王敏奕收服曾國祥9.6日本出嫁

現年39歲的藝人曾國祥與27歲的王敏奕結束6年愛情長跑，將於本月6日在日本舉行婚禮，榮升老爺的曾志偉極為興奮，Call齊圈中老友余安安、鍾鎮濤、戚美珍等到當地見證，禮成後再拉隊到北海道玩個痛快。由於主人家欲低調行事，向賓客落封嘴令，惟眾人難掩喜悅，紛紛於社交網上載靚相。

恭喜！恭喜！曾志偉兒子曾國祥即將小登科，迎娶藝人王敏奕，二人到日本輕井澤舉行婚禮，「老爺」志偉邀請圈中好友親臨當地分享喜悅，大顆兒更由東京玩到北海道。由於一對新人要求低調，除了電話雙雙飛留言信箱，訊息亦已讀不回，而志偉亦沒接聽電話，一眾賓客都好識做，齊做「拉鏈嘴」，務求讓婚禮得以順利舉行，連身在台灣的曾寶儀對細佬婚事也保持神秘：「呢啲等佢本人答會好啲！」

曾國祥與王敏奕拍拖以來非常甜蜜，去年共賦同居，雖然男方自認是「不婚一族」，但不少身邊人都睇好他倆，即使王敏奕曾被Rapper「火炭麗琪」爆拆散前男友與另一半，但無損二人感情，最終曾國祥也被她「收服」。至於志偉亦早已當正王敏奕「新抱仔」，不少活動及飯局都有其蹤影。女方去年「放聲氣」表示考慮結婚，雖然對上一次6月出席活動時並未透露有關婚禮事宜，但未幾便與曾國祥拍拖遊日，還上載甜蜜相放閃，看來當時是為婚禮探路。

阿B余安安三嫂到賀

雖然一對新人相當口密，但升任老爺的志偉就非常興奮，邀請圈中多位好友赴當地見證兒子重要時刻，惟不少好友因工作在身未能同行，但「密友」如余安安、鍾鎮濤（阿B）及戚美珍（三嫂）當然赴會，余安安及阿B夫婦更於社交網上載於酒店對住小橋流水、環境優美的靚相。志偉老友陳百祥（阿叻）被問會否到日本觀禮，他以短訊搞鬼回應：「完全唔知，但聽朋友講去咗日本。（咁去日本嗰個係咪志偉？）係吖！」文尾更留下扮鬼臉表情符號，顯然因主人家要求封口，未能暢所欲言。而忙於拍攝無綫新劇《使徒行者3》的苗僑偉（三哥）則未能抽空出席，問到三嫂可有靚相分享？他說：「等主人家話事！」至於監製錢國偉亦有工作在身：「我都啱啱喺日本返，我哋嗰班圍內都有工作去唔到，咪等佢返嚟再同佢食飯囉！」

由屋邨進駐3千萬豪宅

王敏奕在單親家庭長大，與母親及兩名弟弟相依為命，居於柴灣漁灣邨百呎公屋，身為長女的她，早在14歲已開始半工讀，兼職成平面模特兒，至2006年拍攝劇集《過渡青春》加入娛圈，先後參演電影《DIVA華麗之後》及《超級經理人》等，直至2014年拍攝無綫劇《女人俱樂部》飾演李麗珍的少女版，人氣驟升。與男友曾國祥感情穩定的她，去年被踢爆婚前同居，入住被圈中人視為風水地的貝沙灣3,000萬豪宅。

而曾國祥入行多年，早年事業未見突出，但認識王敏奕後事業明顯好轉，2016年執導電影《七月與安生》闖出名堂，除獲導演會年度大獎最佳導演獎，亦憑該片提名台灣金馬獎及香港電影金像獎最佳導演獎。

「M Club」陳嘉寶糖妹變晒拉鏈嘴

準新娘王敏奕（Venus）因拍無綫劇《女人俱樂部》而與陳瀅、陳嘉寶、糖妹、賴慰玲及吳嘉熙等成為少女版「M Club」成員，對於其婚 訊，眾閨蜜似乎夾晒口供，齊齊封嘴。昨日陳嘉寶出席好友許芷熒的婚禮時，被問到Venus將於日本出嫁，她說：「冇聽過，就算係真都好正常。（你好似唔知佢近況咁？）因為各有各忙， 都兩個月冇見，成班姊妹可能分批見面。（冇請你會唔會嬲？）唔會！開心嘢嚟，近排我好忙，呢個星期都飲咗兩餐，但唔關Venus事。」

至於歌手糖妹與閨蜜Venus不時相約行街食 飯，早前才被本報捕獲結伴去逛超市，二人雞啄唔斷，對於Venus與曾國祥選於日本秘婚，前晚糖妹被問到時說：「我唔知道喎，冇聽過。（你會唔會飛過去日本？）我要拍攝無綫嘅飲食節目， 今日仲要開工呀！」

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