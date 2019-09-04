楊冪公司被轟漠視訴求　粉絲抵制爛劇唔收貨

內地女星楊冪早年憑《宮》、《仙劍奇俠傳三》、《三生三世十里桃花》等劇爆紅，被封為內地「四大花旦」之一，惟近年部分劇集被網民質疑後勁不繼，不但口碑大不如前，當中《扶搖》及《談判官》更在去年網上發起的爛劇榜中榜上有名，令不少粉絲質疑其所屬公司嘉行傳媒力有不逮，拖垮楊冪的事業。

不滿劇集粗製濫造

早前網上傳出楊冪將再度參演嘉行劇集《許你暖暖的晨光》，即觸動粉絲神經，於微博發起抵制行動，鬧爆其公司漠視粉絲訴求，更力數多宗罪，包括劇集粗製濫造、宣傳強度不足、利用楊冪人氣招商，以及當楊冪接拍其他製作時，強行要求增加出品及加插旗下藝人參演等，表明：「抵制自製，嘉行倒閉。」又表明七大訴求，包括積極接觸好的製作班底、慎重挑選劇本等，拒絕楊冪再拍「爛劇」。

粉絲聚集喊口號

而昨日楊冪於杭州出席活動時，有大批粉絲聚集及喊口號，並舉起「嘉行不義必自斃，拒絕嘉行自製爛劇」的橫額，表達不滿，同時力撐偶像。活動上，楊冪神色凝重，一度收起笑容，未知是否受抵制行動影響心情。

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