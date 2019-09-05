《PDX101》金成賢爆兩年冇糧出反被追違約金

金成賢解釋他退團的原因，並指事務所兩年來都沒有向他支付合約金及工資。

韓國男團IN2IT的23歲成員金成賢，今年重新以練習生參加Mnet電視台的選秀節目《Produce X 101》，並於第8集以第44名被淘汰，所屬的MMO事務所今日突然宣布金成賢退出IN2IT的消息，指他因為個人理由而結束活動，令粉絲十分驚訝，金成賢其後透過社交網上載長文，大爆事務所兩年來一直沒有出糧，在完全沒有收入的情況下，逼不得已離開組合。

金成賢指他在IN2IT出道前便與MMO事務所簽約，但兩年來除了沒有收到合約金，亦從未收過工資，事務所只是每個月象徵式給5萬韓圜作為交電話費之用，而公司亦稱因為沒有錢投資，最近成員理髮或染髮都要自掏荷包。金成賢透露任職的士司機的父親因為腰不好，希望自己可以在經濟上幫到家人，但卻一直沒有收入，故經過長時間苦惱後，認為應該退出組合。

不過金成賢指向事務所反映之後，公司卻向他要求3億5千萬韓圜的違約金，事務所代表聲稱會替他與CJ事務所方面作出調整，但最終亦向其父親要求1億2千萬韓圜的違約金，並表示會於今日宣布他離隊的消息，令他感到既委屈又荒唐，金成賢無奈地表示雖然很想報答愛他的粉絲，但在他還清違約金之前，都不能進行任何演藝活動，故向粉絲表示抱歉。

不少粉絲都鬧爆MMO事務所刻薄，不但未向金成賢支付合約金及酬勞，更向他要求違約金，而限定男團Wanna One出身的男歌手姜丹尼爾亦曾是MMO事務所旗上子公司LM事務所的藝人，今年3月姜丹尼爾亦曾因為合約問題而與LM及MMO鬧合約糾紛，姜丹尼爾今年6月獲判勝訴並回復自由身，但LM提出上訴，將於10月1日再開審。