藝人胡楓到靈堂致祭梁舜燕,接受訪問時,他一度眼濕濕,直言梁舜燕的離開,好多朋友都會感到哀傷:「佢人緣非之好,係女性嘅典範,我對佢離世除咗唔開心之外,仲有一份內疚,因為若干年前,我同佢拍戲嘅時候,哼咗一首歌《One Day When We Were Yonug》,之後我哋一齊唱,非常之夾,佢有個心願話想同我喺電視上一齊唱,我當時都答應咗佢,但到依家都未唱到,未能完成佢嘅心願,不過,好彩去年佢生日嘅時候都唱咗,都算係內疚中嘅一點安慰,還咗佢嘅心願,希望佢在天之靈得到安息。」胡楓指梁舜燕生前會跟她一起吃飯,亦有試過送對方回家,她必定不停致謝,相當有禮。

入行超過六十年的梁舜燕,於娛圈廣結善緣,不少藝人前來致祭,當中包括契仔李克勤與太太盧淑儀、劉少君、汪明荃、張彥博、譚凱琪、于淼、曾勵珍、鮑起靜、譚俊彥、宣萱、關寶慧、胡定欣、姚子羚、譚倩紅等,譚凱琪與張彥博離場時眼濕濕;李克勤夫婦逗留個半小時離開,沒有接受媒體訪問。