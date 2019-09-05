同傅穎破冰！鄧麗欣爆Cookies有望合體

藝人鄧麗欣（Stephy）與黃宗澤（Bosco）出席服裝品牌活動，有指Stephy自從同傅穎破冰後，有意助她回流香港電影圈，她為傳聞澄清：「我都係啱啱先知，冇呢件事，點會係我同佢傾呢？佢都有公司。（上次睇完騷都有保持聯絡？）大家互相Follow IG，都有私訊傾吓偈。（佢係咪想返港拍戲？）佢不嬲都兩邊走。（有Fans話想睇組合Cookies合體。）呢樣好複雜，牽涉好多嘢，有兩個媽媽生小朋友，要唔係冇可能，係唔知等到幾時，可能等到Bosco開騷，我哋合體做嘉賓，一切都有可能，但要睇時間，Kary（吳雨霏）就快生，又係一條漫長湊B之路。」

Stephy續指現時比較空閒，問到有計劃趁得閒結婚生B？她求饒說：「催婚、催生咗唔知幾多年，唔再講啦，問到覺得自己冇機會，依家未有計劃，順期自然。」9月底將於台灣開第二間飲品店的她，表示有時間就會飛當地打點：「馬來西亞、加拿大都有開店，但就唔會飛過去，香港就暫時未有考慮。」於馬來西亞有物業的Bosco，自告奮勇指閒時幫Stephy巡視馬來西亞分店的業務。

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