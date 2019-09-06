就嚟脫單？朱鑑然與圈中人約會中

藝人朱鑑然出席Bow Tie Walk紳士巡遊及Fine Gentlemen Evening為2019東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」揭幕，同場有跟他一樣游水出身的師兄方力申，他指今次是兩人首次同場出活動：「當年佢差不多退役，我先加入泳隊。（由細睇到佢大？）又唔敢咁講，但佢係我偶像，我有次同過佢一齊比賽，佢快過我好多，同我唔同level，佢仲有兩項香港紀錄未有人破。不過我破咗佢其中一個紀錄，係四百米四式短池紀錄，當時唔係諗住要破咩紀錄，係意外。」

除了鬥水外，他指希望將來有機會一齊拍戲：「我哋為今次嘅活動拍咗短片，佢個人原來好精靈，而且好好玩。（想唔想同佢一樣識個圈中女友？）佢有好多圈中女友？係緣分，緣分嚟到好難叫佢唔好嚟。（依家有冇拍拖？）有同人約會，大家了解中。（圈中人？）都算係，佢都有拍吓戲。」

另外，同場有三屆冠軍騎師潘頓，他以西裝骨骨及煲呔上陣，他表示已是第二年參加Bow Tie Walk紳士巡遊，覺得得好玩及氣氛很好，很熱鬧。他坦言除了騎師服，其實平時也經常穿西裝出席活動，所以對他來說今次的紳士巡遊很舒服自在，問到想試行catwalk嗎？他笑言自己身材比較細小，所以這是個問題，但反而有不少人邀他拍戲：「或者將來等我退役嘅時候，我會考慮。其實我之前都拍過廣告演出。」

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