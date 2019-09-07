食辣會上癮？賴雅妍自爆細個令阿媽勁頭痛

台灣女演員賴雅妍、藝人麥子樂、譚耀文和廖子妤等，晚上到九展出席新片《花椒之味》慈善首映，大會邀得前歌手吳少芳負責炮製自家辣椒醬配合電影主題，於現場義賣。身為女主角之一的雅妍被爆是「辣妹」，她笑謂：「起初也不是吃得太辣，但辣是會讓人上癮的味道，吃辣是可以鍛煉的。」

今次劇情講述親情，以及家人之間的問題與關係，戲中雅妍與扮演其母的劉瑞琪經常不咬弦，她直言演來有困難，事關私底下二人關係十分要好：「而因我本身與家人關係親密，所以經常於片場有感而發，會打給自己媽媽，告訴她我一切安好。拍竣這部戲，我也覺得要珍惜與家人關係及相處。」

雅妍又自爆自己小時候經常令媽媽頭痛：「小時候性格比較像小男生，會跟男同學打架，母親覺得我比較野蠻，所以擔心我多過姐姐。後來我也是家中第一個進入娛樂圈工作的人，幸而他們逐漸覺得我蠻認真，便放下心頭大石。」

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