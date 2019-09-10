單身兩年欠主動　劉晨芝：太耐冇拍拖好渴

歌手劉晨芝為主持的無綫節目《首爾星星團》反應不俗，今日舉行祝捷會並親手炮製韓式泡菜八爪魚菜式，惟過程間雞手鴨腳，事後她否認道：「其實我平時都煮嘢食嘅，只係今日隻鑊重啫！我煮西餐多啲，都希望可以靠廚藝留住男人個心同胃，但暫時未有呢個人出現。」

唔想異地戀

剛踏入38歲的她，日前一連兩日舉行生日派對，獲過百朋友與她慶生，劉晨芝坦言開心不已，已單身兩年的她，被問到可有趁機認識異性？她說：「我媽咪喺美國每星期都打嚟，問今年過年會唔會帶個男仔返去畀佢哋見，真係要加把勁，啲朋友都有帶啲男仔嚟，亦有同場其他男仔嚟自我介紹，但我太忙要招呼朋友，Miss咗了解同攞電話機會。（啲男仔合眼緣？）有啲都OK，以前我就係太被動，所以依家應該要主動啲，太耐冇拍拖好渴！（媽咪有冇介紹？）冇，我唔想異地戀。」

訪問荷里活星吸觀眾

談到主持該節目有回響，引來世界各地觀眾紛紛要求她分享不同地方的美食，以及訪問當地紅星，對此劉晨芝說：「洛杉磯係我屋企，所以都構思想搵啲荷里活星好似美國隊長，同埋啲超靚女嘅明星，《Avengers》系列大家都鍾意，其實韓國都想請K-Pop歌手，或者韓劇主角做嘉賓㗎！希望可以藉此吸引觀眾。」

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