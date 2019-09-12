冇得拍續集！李佳芯捲政治風波一鋪清袋

藝人李佳芯與黎諾懿主演的無綫劇集《BB來了》，贏得收視與口碑，更令李佳芯一擢成為視后，原本劇集一早已計劃開拍續集，九月底原班人開拍，可惜之前李佳芯傳捲入政治風波被內地封殺，更被無綫雪藏，就連她之前代言的支付寶及化妝品牌廣告都被抽起。而無綫早就計劃拍《BB》續集，但一直被演員檔期拖住，現時亦決定全面換角、洗牌，故事仍以BB系列為主題，但男、女主角就換了馬國明及岑麗香，今次是香香產後復出之作，而李佳芯繼續入雪櫃之餘，黎諾懿都慘遭拖累。

馬國明頂上：有得開固然開心！

對此，李佳芯接受東網訪問說：「本身都聽過會有改動嘅，但我冇聽過會轉成點，亦有講過唔拍住，本身啲期撞得太犀利，自己亦負荷唔到拍完一套三十再拍一套廿五集。（諾懿被拖累？）唔使擔心啦！佢本身都有好多綜藝節目，公司都有好多劇，唔驚冇得做，每個演員都有價值，都會用得着。」不過，諾懿坦言覺得可惜，但亦明白沒有人想發生，他說：「《BB來了》係我同佳芯嘅一個佳作，其實拍續集如果冇咗邊個都唔好，唔再係原汁原味，所以起用其他人拍都啱，以全新嘅陣容，全新嘅古仔去睇。其實拍續集都有壓力，依家咁都OK，有個美好嘅回憶。」

而馬國明受訪時坦言還未收到公司通知，現時忙於拍攝《使徒行者3》，要拍到年底：「我未正式收到通知，公司安排我哋就要拍，有得開固然開心。（同香香合作！）我之前都同佢合作過，佢係會令到同事好舒服嘅演員。」而香香於截稿前未有回覆。

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