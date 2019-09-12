【娛場】拍劇驚到標汗　馬貫東唔需要人追捧

成名，是多少人都渴望，可況作為藝人。馬貫東入行14年，直至近期拍攝《愛·回家》系列才比較為人熟悉。在訪問開始前，他已坦言自己不是很有自信，雖然在演戲生涯中差不多十年才被更多觀眾認識，馬貫東卻認為「時間剛剛好」。

捱了十多年，馬貫東終於等到《鐵馬戰車》中，袁偉豪好友「揚名」漸露頭角；之後在《愛·回家之八時入席》及《愛·回家之開心速遞》中，因為「十仔」和「博士」而更快入屋。在工作上，他覺得自己和「十仔」很相近，回想初入行時，他看到一、二線演員已經很緊張，甩對白、NG等經常出現，「有次拍攝《八時入席》NG咗都起碼有10個take，毛姐（毛舜筠）叫我唔好緊張，但嗰時嘅我已經標晒汗，開到好恆冷氣成件衫都濕晒！ 」馬貫東更表示在《八時入席》時曾一度迷失，「點解講呢句對白好怪咁嘅？ 點解我做呢個角色好似冇咩說服力嘅？」幸得每次拍攝過後，黎耀祥都會跟他聊天，重整每句對白的意義和理解每一場戲，才令馬貫東自信大增。

馬貫東在《八時入席》飾演的「博士」與女朋友「林美香」（謝㺭圻飾），令觀眾希望二人都能戲假情真，問到他真實是否一位暖男，他反應相當快地答：「係呀！」提到劇中，他與「熊若水」（呂慧儀飾）、「林美香」和「池美麗」（鍾凱琪飾）分別有感情線，現實中要他從中選擇「女友」、「老婆」和「阿媽」，他隨即「搲爆頭」，更強調擇偶最重要的條件，相當好笑！

談起家庭時，馬貫東開始感性起來。出身自單身家庭的他，在媽媽和兩位姐姐的支持下，讓他更有動力實踐演員夢。做演員，工作很多時都等安排，因為收入不穩，所以他在初入行的頭幾年都沒有給家用，他更要兼職攝影師助理去維持生計。除了演戲，馬貫東的另一興趣就是攝影，特別是影菲林相，因為只有一張，特別珍貴，隨之他道出這一刻他最珍惜的是家人。

由演閒角到演處境劇主要角色之一，演藝路程走得沒有比別人順，但馬貫東的演員夢從沒有熄滅，現時在演戲生涯中只追隨開心和滿足，「其實我好簡單，我唔需要好多人追捧我，我只要做到一個角色啲觀眾鍾意已經夠！」

場地：Gym Focus