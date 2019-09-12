偷食男友兄弟？江嘉敏開名反擊：預咗呢一日

無綫小花江嘉敏與電競公司高層Anthony拍拖以來感情穩定，但今日有報道指佢搭上Anthony好朋友兼生意人X先生，其WhatsApp截圖流出，除叫對方以50萬打本畀佢做生意外，又指二人夾計瞞住Anthony，以公幹為理由齊齊飛去日本「偷食」。

江嘉敏今日喺社交網反擊，力證同男朋友感情冇受影響，更指估到有呢日發生，開名怒鬧爆料者，她說：「你點搞我同男朋友呢，都唔會有任何影響嘅，不過呢，你係都要冇野（嘢）搵野（嘢）玩，搞下（吓）我屋企，又搞下（吓）我工作呢，我就真係會嬲喇！我同男朋友都預咗呢一日，你會cap頭cap尾，又話我溝你又話我呃你錢！夠膽就唔好cap頭尾，畀全部野（嘢）人哋睇嘛！仲要夠膽做，唔夠膽面對！嗱嗱聲block晒我同我男朋友！其實都知你咩事㗎喇！X咩先生丫（吖）扮神秘？王ＸＸ先生！成日都話想出名，好啦，如你所願喇！」

但她亦忍不住繼續鬧報料者行為匪夷所思，她說：「佢都唔係第一次騷擾我哋，仲有騷擾身邊嘅朋友，後來我喺ig出po後，朋友叫我小心呢個人，但實在太遲，哈哈…已經發生今日呢件不愉快事件！呢個人好奇怪，話我呃佢去日本旅行散心，我講番一個例子，事緣佢話同朋友開公司，想請藝人去日本一個Event，我話唔可以貿貿然話你開公司我就去，要有齊資料證明，我叫佢準備邀請卡、海報咁，等我畀公司睇，再叫經理人夾期同埋夾價錢，我仲會帶化妝、助手去，因為工作通常會帶埋去，我都有同男友講，話王先生有呢件事，請我去Event，佢都同意我做法，但演變成咁，話我呃錢要佢請我去旅行，真係匪夷所思，唔明點解佢會咁講！」

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