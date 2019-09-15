無綫放生照失聯　傳黃心穎改名望「重生」

藝人黃心穎與歌手許志安半年前被拍到在車廂中啜爆偷食，她拍下的劇集如《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《法證先鋒Ⅳ》等都分別換角重拍、抽起或變成「倉底貨」，不過最近無綫決定「放生」她，將有份演出的《牛下女高音》由「倉底貨」變為台慶劇之一，令她大有可能重歸幕前。至於黃心穎會否自美國返港出席宣傳活動成熱話，近日有消息傳出無綫為助她「重生」，雖不用她出席《牛》宣傳活動，但欲安排她做深情的道歉專訪，可是無綫經理人部門、劇集監製及宣傳人員均聯絡不上心穎，而另有消息傳出她決定全面退出娛樂圈，改了全新英文名及轉行做地產經紀，更少踏足多華人的唐人街，主打和外籍人做生意，打算在美國「重生做人」。

又有傳她對香港娛樂圈心死，全因自被揭偷食人夫許志安後，曾向當時的男友馬國明求原諒，每日和馬國明保持聯絡，只是半個月冷靜期後，馬國明決定分手，令深受打擊的她不願再回傷心地，況且又怕回港後遭指指點點，擔心家人受牽連，思前想後覺得退出幕前，疊埋心水留在美國才是最明智的選擇。

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