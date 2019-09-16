東方日報C1：李嘉欣傳袋半億出山撼吳謹言鬥戲

大美人李嘉欣相隔10年，回歸幕前！在內地神劇《延禧攻略》的金牌製作人于正力邀下，她以5,000萬酬勞再度「出山」，加盟演技綜藝節目《演技派》，昨日更宣布以「楊貴妃」造型壓陣登場！同時有傳點石成金、創意多多的于正為了幫愛將吳謹言「洗底」，將安排她加盟節目，料與嘉欣對撼！

內地真人騷近年製作龐大及具話題性，邀得不少中港台明星參與，就連淡出幕前多年的女神林青霞與關之琳亦被打動復出。近年有關演技大比併的真人騷大受歡迎，今年下半年將推出5部相關的真人騷，當中近年憑《延》劇創造神話的金牌製作人于正將獻出「第一次」打造首個綜藝節目《演技派》！除了自己外，他還力邀3位重量級演員吳鎮宇、內地演員張靜初和張頌文同任導師，更有一班年輕演員加入。節目一改相關節目以往的模式，並非以PK形式作賽，參加者將由試鏡開始，體驗一系列演技特訓。

日前于正作出預告，上載一張楊貴妃扮相的背影照，並留言：「有頂級女神助陣！大家猜是誰？」網民議論紛紛，猜測是李若彤、潘迎紫等女神級人物，但他逐一否認。

于正誠意打動

日前有網民就發現49歲的大美人李嘉欣現身內地橫店，她一身休閒裝束，穿恤衫襯牛仔褲及波鞋現身，全程笑容滿面，見她身形苗條，風采依然。嘉欣與許晉亨婚後專心做少奶奶，只於2009年客串演出電影《十月圍城》，今次突然現身片場，網民紛紛猜測她就是那位「頂級女神」！

昨日，于正在網上揭盅，上載嘉欣的楊貴妃造型照，並留言：「讓大家猜了一晚上的神秘女神，想必大家現在也知道答案了。就是我們李嘉欣小姐，今天的楊貴妃扮相堪稱一絕，迫不及待想讓大家看到成片！」嘉欣亦發文：「很開心的一次合作。」消息一出，一眾網民直言期待。據知她今次以5,000萬人民幣（約5,600萬港元）演出，但相隔10年再「出山」，身為豪門少奶奶的她並非受厚酬利誘，而是雖心繫家庭照顧兒子Jayden，但仍望尋求事業突破，加上Jayden已長大，她被誠意打動下，答應加盟節目。

幫愛將洗底

至於憑《延》劇火速爆紅的吳謹言，亦有傳將加盟《演》，跟李嘉欣正面對撼，成為節目一大亮點！吳謹言身為于正愛將兼當紅小花，惟演技一直屢受批評，尤其近日在熱播劇集《你是我的答案》中，被狠批表現差劣，成為微博熱搜，于正即在網上發聲，力撐她非常用心及用力。

有傳于正為了令愛將一雪前恥，將在節目中為她度身訂造特別環節，實行演技「洗底」，期望令觀眾改觀，網民紛紛表示期待，認為在眾多同類節目中，《演》最有睇頭！

對於舊拍檔李嘉欣以嘉賓身份亮相，擔任導師的鎮宇受訪時表示拍攝時有碰面，但保持神秘，未有多講詳情。不過，提到節目中的新人，他即說：「個節目係幫呢班新人解決演藝上嘅問題，專業性幾強，現階段淘汰緊。呢班後生一輩有啲有潛質，多數都幾好。」

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