東方日報C1：陳煒停工餵新歡同居試婚

藝人陳煒最近覓得第二春，公開與醫生男友陳國強蜜運中，雖然被指是「小三」但獲男方澄清，兩人感情一日千里，她出盡冧招「私有化」男友，近日男方更進駐香閨同居試婚。

現年45歲的陳煒與台灣商人顏志行離婚後Dry足七年，直到今年7月終於脫單，早前與有「大鼻郭晉安」之稱、同是失婚的美容醫生陳國強相戀。公開戀情後曾傳她介入男方婚 姻，但男友秒速開腔護航，難怪她愛得死心塌地！

與友飯局晒恩愛

據知，陳煒深明上一段婚姻失敗是因為夫婦聚少離多，如今遇上第二春，她處處爭取時間陪伴男友，縱使去年奪得「最受歡迎電視女角色」時曾揚言會全力向視后寶座進發，但今年卻放軟手腳，還表示凡事以男友為先，最近完成手頭上兩套劇集後便全天候服侍男友！除了頻頻親自下廚餵飽對方外，打得火熱的兩人最近還秘密於女方香閨同居，早前更帶同男友出席「A記同學會」的飯局。有愛情滋潤的她席上表 現風騷，還趁機介紹「未來老公」予友人認識。

拍拖睇戲玩低調

連日來於陳煒香閨出入的陳國強，日前下午2時許駕駛其紅色座駕外出，工作後即急急返家陪女友。翌日下午約五時，兩人又雙雙外出拍拖睇戲，男友驅車直駛九龍灣的商場，素顏的陳煒下車後表現避忌，與男友相隔數個身位行，似乎擔心戀情太過高調，會影響有不少女顧客的男友。不過，當兩人步入戲院後，見附近途人不多，又再「合體」往買飲品及爆谷，表現體貼的陳煒還邊 行邊餵男友，極為甜蜜。晚 上7時許散場時，兩人起初又玩前後腳步出，但男友卻按捺不住急步追趕女友，並輕扶伊人手臂，取車後雙雙返香閨煮飯仔，繼續二人世界。

獨守空幃難忍！！

2008年，陳煒與台灣商人顏志行結婚並隨即息影，還嫁雞隨雞，因應丈夫的生意到泰國居住，但婚姻只維持四年。她曾剖白婚後生活，由於丈夫集中火力打拚事業，又經常到外地公幹，最高紀錄是一個月內飛59程，人在異地兼冇朋友的她常常獨自在家，終日煮食、餵貓度日：「我對於佢嚟講，就好似屋企其中一件電器，放埋咗一邊。」

雖然不再是夫妻，但陳煒直言與前夫關係仍是朋友，2016年更邀得對方現身主持的節目《煒哥的味道》，當時外間仍未知兩人已離婚。對於有指因夫妻關係不是如魚得水，性生活不協調導致婚姻破裂，她笑說：「如果感情好、經常掂我，都唔會離婚啦！」

何國鉦承諾設計嫁衣

陳煒早前應邀出席劇集拍檔黃智賢的美容中心開幕活動，因而認識醫生男友陳國強兼撻着，近日更被拍到跟男友同居試婚，隨時閃婚再做人妻！陳煒的時裝設計師好友何國鉦受訪時表示會送上祝福：「冇聽過佢哋有結婚計劃，以我熟悉煒哥嘅性格，雖然佢唔似會閃婚，但作為佢哋嘅朋友，見到兩個依家咁恩愛，都祝福佢哋有咁嘅一日！」更直言屆時一定會為她設計婚紗。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：