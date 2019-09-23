周杰倫12月露天演唱會　9．26指定Citi信用卡優先訂票

天王周杰倫（Jay）今年出道20周年，這是他生命中的光輝歷程，為與歌迷慶祝這個里程碑，Jay於10月舉行全新的世界巡迴演唱會，今次《英國保誠用心聆聽：周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019香港站》首次跳到戶外，在香港迪士尼樂園露天場地，進行四場超過八萬人的朝聖「嘉年華」，頭場12月7日開鑼，將於本週四（9月26日） 於KLOOK 手機APP 用指定 Citi 信用卡便可優先訂票，「J迷」們準備搶飛啦！

《英國保誠用心聆聽：周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019香港站》是周杰倫第八次的世界巡迴演唱會，亦是在華語樂壇穩站天王地位20年的光輝印記。上次《地表最強》巡唱歷時三年，直到今年五月在巴黎完成最終站，Jay與全球的「J迷」讓《地表最強》創下120場的超強成績，連同過去六次巡唱的成績表，每次場數均以倍數遞增，Jay的個人演唱會至今已累積329場紀錄。今年正值Jay入行20年，他的第八次世界巡唱亦密鑼緊鼓中，首站於10月17至20日在上海正式啟動，緊接會到濟南、南京、長沙、杭州、廈門、香港、新加坡、吉隆坡及悉尼等城市，其他站亦會陸續公布，相信最終總場數會再次刷新紀錄。

紅隧口廣告造勢

香港站一直是Jay極之重視的巡唱點，過去七次從未缺席，Jay從2001年起先後在紅館及亞洲博覽館開騷，一向追求新嘗試的他，這次選擇和香港歌迷跳到戶外，在香港迪士尼樂園露天場地開萬人派對。主辦單位亦如過往對Jay演唱會隆而重之，進行全港鋪天蓋地式的宣傳攻勢，頭炮斥資六位數字在紅隧出入口買下巨型廣告板，廣告設計以Jay的嘉年華演唱會宣傳海報為藍本。而Jay首次在港的戶外騷，身為香港的J迷早已引頸以待，為撲飛大感頭痛，全因Jay的號召力20年來有增無減，每次門票銷情都是秒殺式「KO」。現香港站已落實12月7、8及14、15日舉行，全場坐位，把握優先訂票的機會，J迷可於9月26日早上11時開始至28日，率先透過KLOOK手機APP用指定Citi信用卡便可優先訂票，票價分為$1,380、$1,080、$880及$580四種。

水晶球暗藏玄機

Jay踏上香港迪士尼樂園露天舞台，每晚帶領二萬歌迷進入他的音樂世界，為了這次「嘉年華」盛會，Jay與製作團隊進行無數次會議，以充滿歡樂的元素為主軸，從演唱會的宣傳海報中可見，Jay手捧着水晶球，水晶球內亦有另一個像魔術師造型的Jay，手持魔術棒，變出飛機、結他、雙截棍、鋼琴，細心再看，他至愛的珍珠奶茶亦在其中，背景則呈現Jay這20年間所推出的專輯亮點，暗藏忍者飛鏢、牛仔帽、水手救生圈、旋轉木馬到摩天輪等玄機，期待歌迷參與這一場深具意義的演唱會，一同時光倒流細味他的音樂歷程。

新歌播放量驚人

Jay出道至今創作出多不勝數的經典歌曲，締造許多音樂紀錄，對華語歌壇更有着深遠影響，他的「周式情歌」代表作包括《雙截棍》、《簡單愛》《半獸人》、《以父之名》、《東風破》、《七里香》、《髮如雪》、《千里之外》《稻香》、《說好的幸福呢》、《聽見下雨的聲音》、《算什麼男人》、《告白氣球》、《床邊故事》等，他最新推出與五月天主音阿信合唱的單曲《說好不哭》，短短幾天在youtube的播放量已近二千萬次，認真巴閉。