同張致恒結婚面黑黑　雯雯自爆被恐嚇

被踢爆一腳踏五船的藝人張致恒，於9月初正式和未婚妻區燕雯（雯雯）註冊，惟結婚當日升呢做張太的雯雯全程笑容牽強，甚至面黑黑。到了今晚雯雯在社交網上載當日婚照，並發長文解釋當日黑面因由，自爆因收多不少侮辱甚至恐嚇她和兒子的訊息，所以結婚時「好疑神疑鬼」、「冇表情」，同時又堅稱在心甘情願下和張致恒定終身，即使日後發生任何事情，都會陪對方一直走下去。

雯雯詳文如下：

「一切都來得好突然…由細到大都冇諗過自己結婚會係點樣，甚至會唔會結婚，完全冇想像過會喺咁多事情發生嘅情況下 就嚟到呢一日…當然內心深處係好開心同興奮，但實際上我係好驚好緊張好擔心

結婚前一個月 我收到好多受害人加埋陌生人嘅一啲鬧我侮辱我、恐嚇我甚至話要對我小朋友不利嘅訊息 ，所以結婚當日我完全控制唔到自己驚同擔心嘅表情+心情，我只係一個普通人第一次做媽媽，有咁多呢一類嘅訊息…當然我係真係驚有人會咁樣做，所以當日我成日會周圍望…個人好疑神疑鬼…冇咩表情

我絕對唔係有唔願意同勉強嘅情況下去結婚。其實同一個人可以行到結婚呢一日 係一種好大嘅考驗…我唔知道人哋係點樣睇結婚 但係對於我來講…結婚係一樣一生一世嘅一件事，我既然選擇得同呢個人結婚 無論發生咩事我都一定要陪佢行落去

最後無論係祝福同唔祝福我嘅人，我都好想喺度同你哋講，我依家已經唔係自己一個人，所有嘅事已經唔係我一個人，我一定會努力學習兩個人嘅生活，我會盡我嘅努力每一日令自己成長。

2020.9.2

見～」

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