封后中魔咒！《踏血》春夏黑足三年等翻身

以平面模特兒身份入行的內地女星春夏，2016年憑電影《踏血尋梅》中「援交女」角色一裸成名，撼低湯唯、楊千嬅、張艾嘉及林嘉欣成為首位「90後」金像影后，惟星途未見一帆風順，如中了過來人梁家輝口中「封帝衰三年」的魔咒，三年來黑到「冇朋友」，接拍新戲機會不多，齣齣都非主角，連兩年前拍畢的電影《刀背藏身》一度傳於暑期黃金檔上映，後來因「市場因素」而撤檔，令她好夢成空。

暗戀過姨丈？

對她造成最大打擊，相信是榮升「影后」後，網上流傳她未成名前，寫給小說作家饒雪漫的自薦信，信中她自揭瘡疤，稱爸爸死於獄中，由單親媽媽獨力養大，因為自小缺乏愛，3、4歲就渴望穿婚紗做新娘，偷偷愛過二姨及三姨的老公及媽媽的男友，她寫道：「一度芳心暗許，覺得這世界上不會再有這麼好、對我這麼好的男人了，直到我長大才明白，他們好是因為我是這個家庭的一部分，不是因為我。」

自爆有尿床問題

童年時期的她相當坎坷，小學曾被同學欺凌，被一群男孩追住打罵，有次她忍受不住抓傷了男同學的臉，結果要轉校。轉到新學校讀四、五年班，曾與一位男同學「一起」三日就提出「分手」。初中時初戀又與小男友偷偷接吻！輟學後，有大她廿多年的台灣追求者，其後在唱片公司打工，被老闆拖上床強吻。當沒有固定男友時，春夏不停網戀慰藉心靈。另外，她又自爆由童年至中三時期有「尿床」問題，覺得「在睡夢中尿床，比醒着的任何時候都放鬆。」

春夏的愛情路亦頗為崎嶇，她曾跟內地男神劉昊然傳緋聞，兩人因拍微電影《畫中人》而撻着，可是「戀情」幾個月就告終，之後爆出與細她半歲的內地模特兒金大川拍拖，兩人被撞見在北京火鍋店「撐枱腳」，又用情侶手機殼，之後被拍得拖手出現機場，不過兩人已取消微博關注，拍拖半年疑情已逝。

素顏嚇親人

頭頭撞着黑的春夏，早前與過百演員如聶遠、楊紫等出席內地活動，以素顏示人的她殘爆，面無半點血色，精神委靡，簡直將「氣質女神」形象徹底破壞！不過「衰3年」的「黑氣期」很快便成過去，據知她已加盟內地經理人公司，跟歐陽娜娜、張藝興及張雨綺成同門，很快便會安排新工作，終於等到「絕處逢生」！

白只：佢好識享受人生

此外，與春夏合作電影《踏血尋梅》的白只，坦言近幾年雙方鮮有聯絡，去年在金像獎遇見寒暄了幾句，對於春夏成為影后之後冇工作，他說：「佢好識享受人生，佢揀劇本啱先會接，好文青。（擔唔擔心佢中咗金像獎衰3年魔咒？）我唔知有呢樣嘢喎！」至於他亦憑《踏》片奪得最佳男配角，認為自己沒有中咒：「我係舞台劇演員，冇影響嘅，有啲電影拍下，最近同關智斌合作新片，合作得好開心。」