唱好香港發放正能量　無綫台慶變陣

無綫將於11月19日迎來52周年台慶，早前已宣布接連推出幾部台慶劇包括《牛下女高音》及《多功能老婆》等，不過有鑑於近日社會氣氛關係，有關方面決定與香港人「共度時艱」，今年未有計劃大肆慶祝之餘，台慶當晚主題更定為「唱好香港」，望動員全台齊為港人打氣！至於踏入台慶月，無綫將台慶亮燈及節目巡禮定於11月8日假電視城作簡單儀式，不過因擔心屆時交通出現問題，為確保節目流程順利，故決定一改慣常做法，不會接待廣告商到場見證，留待日後透過平面媒體介紹節目，以及交由營業部相約廣告客戶見面及解釋詳情。

對於無綫就台慶活動作出的安排，一眾小生及花旦亦明白及支持。陳展鵬回覆記者查詢表示﹕「我哋上次搞咗個《香港唱好演唱會》，舉行得算相當順利，咁公司再有相關嘅安排，我哋梗係支持啦。」黃翠如亦謂﹕「簡簡單單都好，一切跟隨公司安排啦。至於黃智雯則答﹕「我唔係太清楚，因未收到相關通知，不過依家社會氣氛咁，我都支持公司嘅決定，最緊要係大家開開心心就得。」

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