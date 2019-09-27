發《異夢》　阮兒同尹詩沛雨中激咀有Feel

有份參演無綫熱播劇《金宵大廈》的阮兒，於晚上播出的單元《異夢》有非常大膽的演出，與尹詩沛演女同志，之後又被李家聲先姦後自殺，劇情意識大膽又重口味，掀起全集高潮，當中尹詩沛更被人割耳朵，場面血腥。

阮兒坦言這場戲甚有挑戰性︰「呢場戲都拍咗成晚，同時間畀人姦、畀人打、又有死人，一場戲發生咁多事都真係未試過，拍嗰陣都好緊張，自己都好期待播出街會點，之前錄V.O.（旁白）都有事先睇過條片，覺得最後係好Sad，希望觀眾都感受到。」

對於獻出She She螢幕初吻，她說︰「同尹詩沛喺雨中Kiss，第一次同女仔Kiss，得意得嚟又有少少奇怪，咀女仔就好似自己咀自己咁，不過冇想像中咁尷尬，可能我哋邊鍚，隔籬部水車就係咁射水，成個情景都幾浪漫！」而向來飾演「龍婆」的羅蘭亦有份助陣，雖然戲分不多，但她的出現，令部劇更添陰深。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。