推百萬飯局！張雪瑩收性器官相瞓唔着

前落選港姐張雪瑩最近約滿無綫，恢復自由身的她日前在沙灘大解放，穿上泳裝大晒身材。她透露現時主力向內地發展，除接了不少商演及廣告代言外，又積極做KOL，並以男友視角拍片，務求在網紅界突圍而出：「我會以理想中女友嘅角色出現，影吓我做家務同煮飯，又會介紹拍拖勝地。（你本身係咪理想女友？）學習中，我識煮飯㗎！不過好多年冇拍拖，希望藉今次呢個機會練習做個理想女友！」

不道德咪搞！

她坦言在社交網站收到不少網友私訊想她答應做女友，甚至約飯局，她都一一婉拒：「對方一開始話有工作，我問詳細內容，佢話一餐飯，個價錢係開到七位數字，我話我唔做呢啲活動。（有冇心動？）完全對呢啲冇興趣，呢行有好多潛規則，但我有宗教信仰，唔會做不道德交易，大家唔使搵我喇！都試過收到啲性器官嘅相，睇完真係成晚瞓唔着！」

接「正印」電話揭瞞騙

現時單身的她講到擇偶條件，認為最重要是錫她、孝順及投契。她回想以前有過不少不快的拍拖經歷，初戀時飽受異地戀煎熬，等了對方兩年，發現大家都變了，又遇過渣男而誤成小三：「遇過一啲男仔本身係有家室或者女友，但佢冇同我講，直至對方嘅女友打畀我，我先知自己做咗小三，依家會先了解清楚同識晒佢嘅朋友圈先會開始。」此外，除了幕前工作外，她亦有生意大計，早前代理了一個澳洲護膚品牌，又有意投資親戚在內地經營的火鍋店。

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