周國賢首拍動作片搞到周身傷

歌手周國賢（Endy）連月來變身拳手為電影《一秒拳王》拍攝，他稱是樂隊ToNick主音恆仔（趙善恆）找他演出：「恆仔係編劇兼導演出身，當佢搵我拍一部拳擊電影，基本我係好鍾意拳擊片，好鍾意刺激感，所以問我有冇興趣時，就即刻答應。」電影日前終於煞科，這次是Endy首度拍動作片，拍到周身瘀傷，開拍前兩個月就開始學拳，每日做6、7小時Gym再練幾小時拳，不過在拍攝前不慎扭傷盤骨及背肩都有傷，所以負傷開工：「有幾場打拳戲，都拍得好辛苦，痛到成個人都孿埋，之後都要去針灸先得。」不過，Endy拍得好Enjoy：「係好辛苦，希望出嚟效果好啦，人一世、物一世，唔好係我唯一一部動作電影就得。」

講到其中一場「終極之戰」是與泰國男演員查農激戰，Endy表示：「佢有份拍《出貓特攻隊》，所以香港人都會識佢，武師飛過去教佢拳，雖然佢唔係真正拳手，但佢有好天份，出拳好重，對打果幾場自己都好大壓力。」而Endy亦大讚有份演出的張建聲，因對方再次為部戲又肥變瘦：「佢之前係拍緊一部戲係演張飛，大家諗下張飛身形係幾大件，之後佢又要演番個拳手，佢就日日着住焗汗衫去練拳，見佢練到口唇白晒，差啲昏迷，佢咁勤力亦令到大家士氣好高昂。」

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