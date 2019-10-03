蔡一傑日本做宣傳　小儀做「私生飯」追星

歌手蔡一傑（傑仔）即將舉行首次個人音樂會《Onederful Live Show 2019》，早前他到日本拍MV和宣傳片期間，首度與當地歌迷見面，「頭號傑迷」DJ阮小儀神秘現身令傑仔好驚喜。首次在日搞粉絲聚會的傑仔心情興奮，入場見到近百位歌迷用廣東話叫他的名字時非常感動。傑仔與Fans玩遊戲，期間他抽中皇帝牌，指令輸了的兩位女Fans各錫他的面珠一啖，女Fans乘機錫完又錫，傑仔笑說：「我咁大個仔，未試過同時被兩個女仔錫！」有幾位歌迷以半鹹不淡的廣東話跟傑仔說話，他們異口同聲花了很長時間聽傑仔的廣東歌學中文，就是為了等這一天親口示愛，他們又表示會拉隊來香港的傑仔音樂會捧場，然後還大合唱廣東歌《失樂園》。亦有日本歌迷穿上印了傑仔大隻仔造型的tee恤，又有歌迷帶了他的舊唱片以證忠粉，相當熱情。傑仔感動之餘，亦向Fans深情剖白：「雖然有時我一個人，會感到有孤單和寂寞，但今日見到你哋，你畀我好多力量同愛，我覺得好幸福。我會繼續努力，活得更精彩。」

傑仔為了答謝小儀專程飛日本支持自己，帶她坐上直升機，鳥瞰人氣景點Skytree（晴空塔）和明年東京奧運場館等，更對小儀說：「希望明年東京奧運，我同你再一齊嚟！」小儀冧到心心眼。接着兩人駕駛小型電單車，之後傑仔帶小儀到公園坐鴨仔船，二人不斷嘻哈大笑，原來小儀出盡全力伸長對腳都只能勉強掂到腳踏，全程靠傑仔一人獨撐船，佢又在船內問傑仔：「你咁鍾意一個人享受浪漫，咁如果冇另一半，你會唔會嚟坐鴨仔船？」傑仔斬釘截鐵說：「唔會，一個人嘅話我寧願去做Gym，哈哈！不過就算有另一半都唔敢坐，因為傳說情侶坐完鴨仔船立即分手！」

小儀知道傑仔對日本文化情有獨鍾，尤其是布滿七彩閃燈的「暴走族藝術貨車」，於是偷偷地找來3架搶眼浮誇的暴走貨車，其中一架車身貼了傑仔10月香港舉行音樂會的海報。然後騙傑仔到涉谷十字馬路見面，小儀更在暴走車廂內用大聲公叫喊「蔡一傑」名字，令傑仔又驚又喜！小儀落車後二人手拉手在海報前拍照，途人都被吸引圍觀，當中不少來自有各地的遊客認得出傑仔，看到海報得知他即將舉行音樂會，都上前恭喜他和拉住他合照，之後暴走貨車隊浩浩蕩蕩在涉谷游走。事後傑仔表示好開心說：「能夠將自己嘅海報喺日本涉谷繁忙鬧市中穿梭，係我一直夢𥧌以求嘅事，呢個大彩蛋令我好開心。」他還許願在日本舉行個人音樂會。

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