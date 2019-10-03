又走人！《東張》咪神林泳淘被無綫炒魷

無綫節目《東張西望》主持林泳淘早前仍如常主持節目，但據知已被無綫突然提前解約，於上月底低調「被離職」，離開效力7年的無綫。據知，雙方本身仍有一年合約，盛傳與其政治表態有關。

籲參加遊行

向來敢言的Wingto，今年3月曾公開呼籲市民參加3月31日的遊行，隨後傳被無綫雪藏兩個月，絕迹《東張》，後來獲解凍復工。直至7月，有傳運動飲品商因政治理由抽起無綫廣告，Wingto於社交網上載拿着該飲品去睇戲的相片，「踩界」暗撐，疑埋下被離職的伏線。

Wingto接受東網訪問，對於被解約感愕然：「成件事發生得比較突然，咩原因就唔清楚喇。」問到未來有何打算？她稱有意轉型做KOL，向網上發展：「KOL、活動司儀咩都會試，依家自由身彈性大啲，拍網劇、網片，乜都可以。我比較幸運，冇本事供樓，暫時生活上唔算有太大壓力。」

由參選香港小姐加入無綫，Wingto轉眼已效力7年，最不捨得是一班《東張》同事：「我喺無綫7年，大部分時間都喺《東張》度過，大家關係好好，好似一家人咁樣，好唔捨得佢哋，但唔緊要，緣分如果嚟到呢一度，就係呢一度，希望大家事事順利、開心。」

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