梁世宗留長髮一年　雪炫唔係撞期自認體力好

韓國女團AOA的人氣成員雪炫、男星梁世宗與禹棹煥主演的新劇《吾國吾土》將於今晚首播，三位主演前日出席發布會，分享拍攝時的故事，其中梁世宗以一頭長髮造型現身，令在場記者感到驚訝。

《吾國吾土》以高麗末期至朝鮮初期為背景，梁世宗飾演正直且毫不妥協的武士徐輝，禹棹煥則飾演文武雙全的南宣浩，雪炫就扮演聰明、有着自己信念的韓熙渽，梁世宗為了演活徐輝一角而留了一年長髮，由於新劇已開拍7個月，被問到留長髮的心情時，他就怕醜地說：「呢一年我食飯同做運動時都有因為長髮而感到困擾，所以一定會隨身帶住橡筋方便綁頭髮。」他更聲稱一拍完這部劇便會去剪頭髮，讓現場記者立刻哄堂大笑。而首次拍古裝劇的禹棹煥謙虛地表示看劇本時覺得心動，相當期待劇集播出的成果。

至於相隔四年再拍攝的雪炫就透露這次飾演的韓熙渽和自己擁有相同的信念，同樣不願讓人看到自己的弱點，她也因此選擇接拍這部作品，而最近她所屬的組合AOA在節目

《Queendom》中翻唱歌曲舞蹈成績亮眼，獲得不少好評，問到她要同時兼顧演員和歌手兩個身份有否感到辛苦時，她便樂觀地說：「我係會將眼前嘅事趕快處理完嘅人，並唔會去諗有幾辛苦，加上梁世宗同埋禹棹煥係同我同年，好有默契，所以拍攝現場好開心，充滿活力。」她更指自己體力不算太差，所以再忙也完全不用擔心。