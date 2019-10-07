狂操韓文兼着老西　黃宗澤力抗韓國Oppa

無綫藝人黃宗澤（Bosco）聯同邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》監製樂易玲、導演李惠民被獲邀出席「第二十四屆釜山國際電影節」主辦的第一屆「Asia Contents Awards」頒獎典禮，導演李惠民更憑邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》獲得「終生成就奬」。

擔任頒獎嘉賓的Bosco穿上西裝打煲呔現身，非常有型有款，實行要代表香港仔力抗韓國的小鮮肉。Bosco說：「民哥獲頒『終生成就獎』，佢係《飛虎之潛行極戰》嘅最高領導人，當然要飛來韓國賀一賀他，沒想到大會邀請我擔任頒獎嘉賓，為『最佳劇集』頒獎，實在好榮幸！到達釜山之後，最大驚喜是遇到Angelababy，我同佢好耐之前有合作過，好耐冇見，一見面當然要合照留念啦，話晒喺釜山遇到偶像喎！」

Bosco由於要在台上講話，為了尊重大會，他決定以韓文發言，事前一晚狂練韓文，雖然心情緊張，但最終表現有板有眼，順利完成，贏得全場掌聲，令他終於鬆一口氣。Bosco直言替李惠民感到非常開心，他說：「《飛虎之潛行極戰》反應好好，而《飛虎之雷霆極戰》依家喺內地播緊，反應都好好，希望自己下次再獲邀請出席呢個頒獎典禮，希望下次係領獎，唔只我自己，我希望成個團隊都有機會得獎。」

同行的《飛》劇監製樂易玲表示李惠民得獎，好友曾志偉和苗僑偉都有分別短訊送上恭賀，她表示：「《飛虎之雷霆極戰》內地播放反應好好，現時播緊結局篇，好多謝大家支持，李惠民依家得獎，我已經同佢講咗，下年年初就開拍《飛虎III》，佢同Bosco都唔准加價呀！因為要留多啲製作費，上次爆隻快艇，今次又唔知爆咩，不過一定會比過往兩集更加強大、更加精彩！」

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