感情交白卷！胡定欣停工一年搵真愛

近年劇集產量明顯驟減的兩屆「視后」胡定欣，由一年一劇到今年竟然沒有開拍新劇，背後其實從沒停過，拍劇之餘又演出電影及舞台劇，但挑戰過後都要停一停，她說：「休息係為咗走得更長遠嘅路，畀自己重拾生活。」事業成績表攞滿分，但感情生活卻交白卷，她直言有認識新朋友，希望找個伴：「決定休息都係希望有番生活，想生活有啲唔同，但都要睇緣分，唔知點解咁難搵！可能最好嘅尚未來臨，緣分到就會。」對於外間希望她與「前度」馬國明但願不止是朋友，定欣笑說：「前排大家好關心佢，話題嚟啫！我哋係好朋友。」

法國冇艷遇

最近，定欣約滿離巢的消息甚囂塵上，她透露與無綫的合約還有一段時間，工作如常，亦沒有要求一年拍一劇：「上年拍完《包青天再起風雲》就去咗做舞台劇，之後真係想休息吓，因為前年拍《同盟》同《宮心計2深宮計》體力透支得幾大，都想休息吓做其他嘢，所以大家先會喺電視上少見咗我！本來今年會拍一套劇，但可能想整理得好啲，遲啲先開，所以今年暫時未有劇要拍。依家做住自己嘢先，要學吓有得休息就要盡量休息，但我隨時Ready再拍劇。」上周遠赴法國出席時裝周，她坦言街上很多人打扮獨特出眾，享受視覺之餘，亦從中偷師：「我本身好喜歡法國，所以今次旅程特別開心。（有冇艷遇？）冇喎！感情事隨緣啦！」

2004年由無綫訓練班初出茅廬，定欣轉眼間拍了15年劇集，近年亦不斷嘗試新挑戰，如首套電影《逆流大叔》便獲提名「最佳新演員」，由視后變回「新人」的她說：「好好彩遇到咁好嘅機會，好多人以為我拍過戲，但其實係第一部！嗰次係吳鎮宇搵我，佢都冇同我講太多，對我好有信心。始終電影講古仔方式同劇集唔同，有好多問題都未搵到答案，希望再拍多啲、同未合作過嘅演員合作，拍電影我就係新人，好在有呢十幾年嘅訓練。」

踩過界玩舞台劇

去年，定欣連舞台劇也踩過界，滿足每個演員心底渴望多元化嘗試的願望，她說：「電影同舞台劇都係第一次嘗試，都係學習階段，拎住十幾年嘅功底去學新嘢，變番一個新人，好耐未試過咁緊張、咁大壓力！近年拍劇集唔會話好緊張，但去到做舞台劇真係成個人瘦晒，係不自覺嘅壓力，畀好多功課自己，第一次做舞台劇，仲要學昆曲、水袖舞，但係自己揀，想挑戰自己，已經出盡全力。」

未有拍劇的日子，定欣亦沒有停下步伐，除了登台搵真銀外，還跟老師學唱歌、跳舞，更有時間靜靜地看書增值自己：「2019雖然未有參演劇集，但可以有時間做自己想做嘅事，自我增值！開頭有段時間唔慣，覺得抖夠，但係休息係為咗將來嘅生活，好好調節番身體。」

服裝：Lane Crawford、The Kooples

髮型：Matt Chiu@Xenter

化妝：Cyrus Lee

場地：富 MadameFu-Grand Cafe Chinois

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