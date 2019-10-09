同歌迷分享喜悅！MFM開記者會賀出新碟

澳門組合MFM近日推出國語專輯《限時動態》，為與歌迷分享喜悅，特別於商場舉行記者會，即席獻唱最新歌曲和大跳舞曲外，又與歌迷大玩遊戲。MFM出場時向現場歌迷稱組合名字有雙重意義，除了是澳門國際機場代碼，也是代表「Male、Female、Male」男女男組合，寓意希望將澳門音樂帶到不同地方。而今年更推出首張國語專輯《限時動態》到台灣發展，專輯的作曲及填詞部分更分別由成員AJ及嘉豪包辦。

MFM表示沒想過可以簽約台灣唱片公司，現今就如夢想成真。於風格上，AJ說以往比較多跳唱作品，現在會製作較多容易記得的旋律，而歌曲《最寂寞的歌》更幸運地成為了劇集的主題曲及片尾曲。

MFM獻唱後便進行第一個遊戲，邀請Fans到台上變身成為MFM女成員祖絲，之後Fans更與三位成員擺出《限時動態》封面的甫士，場面搞笑。最後MFM更與現場歌迷拍攝大合照，為活動劃上完美句號 。

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