中女人生觀！38歲鍾達茵唔再愛得驚天動地

和音歌手鍾達茵（Pam）到電台宣傳她第二首歌曲《驚天戀曲》，自己填詞的她透露歌曲講述中女人生觀：「到咁上下年紀就唔需要再驚天動地，人生經歷過遺憾，之後先唔再遺憾，今次搵到劉志遠做編曲，將我呢首歌由魚旦升呢到魚翅。（係咪自己真實故事？）我都38歲11個月，呢十年間有好多創作，記得呢首歌係三、四年寫，當時想參考許美靜首《傾城》，用一句句子咁創作副歌。（經歷過情傷？）永遠都有，但有時係人哋嘅古仔，將佢放大，依家都係想搵個穩陣嘅人過埋下半身。」

她透露將為鄧建明（Joey）11月的音樂會做嘉賓，很感激對方讓自己夢想成真：「以前都係做和音，好開心有機會走上台前。（仲想幫邊位歌手做嘉賓？）我曾經幫過好多男歌手唱歌，好似張智霖、黃貫中、Mr， 我就唔怕變廁所位，我唔止識唱歌，仲可以爆好多黑材料㗎！」

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