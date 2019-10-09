ViuTV節目巡禮　藝人晒冷宣傳

ViuTV於九展舉行2020年節目巡禮發布會，即將製作6部重頭劇，包括青春勵志測《男排女將》，愛情奇幻劇《二月廿九》，勵志動作劇《打天下》，黑色幽默型《地產仔》，愛情懸疑劇《歎息橋》及黑色奇幻劇《黑市》。一眾藝人廖碧兒、譚小環、李麗珍、張慧儀、葉蘊儀、袁富華上台為近期播出的劇集《娛樂風雲》謝票。

不少藝人出席巡禮宣傳自己的作品，如《男排女將》的鄧麗欣（Stephy），愛情奇幻劇《二月廿九》徐天佑和吳海昕，兩人是首次合作，勵志動作劇《打天下》的談善言及有份拍攝《地產仔》的鄭浩南。

除劇集還有旅遊節目《台灣X山步行》、《萬遊攻略》、《金剛旅神團》、《亞洲早晨》、《做世界》、《寂寞是幫兇》，而MR.的主音布志綸（Alan）和李拾壹現場演唱《寂寞是幫兇》主題曲。另外，湯寶如、彭家麗、鄧建明為音樂節目《CHILL CLUB》任主持，3人更即場騷Quali獻唱各自的大熱金曲。

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