35歲楊秀惠秘婚做闊太：年初喺外地結咗婚！

華姐出身、現年35歲的無綫花旦楊秀惠，近年憑多部劇集包括《心理追兇》及《鬼同你OT》等受外間注目，去年於劇集《大帥哥》中憑「艾妞」一角，更被網民激讚是演技大爆發。

東網收到消息，楊秀惠自從拍竣《大帥哥》已和男友積極籌備婚禮，並做足保密功夫，於今年年初在外地秘密結婚外，並於上月在香港正式入紙申請註冊。東網發現他們於上月廿四日正式遞交擬結婚通知書，通知書上楊秀惠以其原名「楊㛢僡」來登記，而丈夫名字則正式曝光，姓名是葉世揚，年紀比女方大三年，兩人共同報稱住址為渣甸山畢拉山道，但職業一欄均從缺。東網致電楊秀惠，對於秘婚一事她直認不諱，她說：「謝謝大家嘅祝福！我同我先生其實喺今年初已經喺外地結咗婚，但因為我先生係圈外人，所以想低調處理。（婚後會繼續幕前工作嗎？）會，工作會同以前一樣，唔會有改變。」

楊秀惠除了忙於拍劇，同時更是跨國美容王國的掌陀人，2014年開始分別在香港、澳門及新加坡開設美妝店，每年營業額過千萬元。據知雖然已升呢為人妻，但她未有因此而放棄對演戲的熱愛，當然也會繼續經營其美容事業。

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