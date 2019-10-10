【閨蜜睡房】張彥博呻天生童顏有苦自知

現年39歲的藝人張彥博接受東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》之Brother來了訪問，向主持李文珊（Sherman）分享天生童顏的利弊，並帶來一張14年前的舊照，照片與現時分別不大，更有幾成像台灣男星周渝民！

入機舖例查身份證

外貌與實際年紀有距離，張彥博表示自小經常被查身份證，已習慣在遊戲機中心、澳門賭場總是受查對象：「最唔慣係過海關，職員睇完張身份證後，以為我偷咗老竇張證，見海關職員個樣都估到佢內心台詞：『究竟佢食乜嘢大㗎！』」他又坦言以往與同齡女生拍拖很有壓力：「可能拍咗3年拖後，佢會長大，但我仲係好小朋友嗰種感覺，點裝扮都無補於事，有啲氣餒，佢接受唔到就揀咗第二個囉！」

開騷邁向紅館夢

張彥博在娛樂圈堅持不放棄，同期出道的謝安琪、張繼聰、方大同和農夫等，均在圈中有一定成績，他則以童顏作後盾：「我堅信如果唔走，可能比佢哋用多10年，大家就會認得我，我個樣可以畀我試好長時間！」他將於本月15日在麥花臣場館舉行一場演唱會，直言：「開一場其實賺唔到錢，不過我好希望只要堅持，慢慢就累積到人氣。」努力實現紅館夢。

能歌善演、參演過30多部劇集的他，為人熟悉的角色包括《一屋老友記》的「細寶」、《跳躍生命線》的「雄姐」，最近亦在《法證先鋒4》大顯身手。想知道更多？記得本周五、六、日收看《閨蜜睡房》！

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