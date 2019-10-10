浪漫婚照曝光　陳山聰晒麒麟臂冧未來老婆

藝人陳山聰將於11月1日迎娶拍拖5年多的女朋友Apple，早前，二人特別飛法國拍攝婚紗相，相中兩人有多個造型，面上流露出無限的幸福和快樂，山聰望住Apple的眼神簡直是甜到漏。山聰表示：「其實我同太太拍拖呢5年入面，我都冇為太太做過啲咩浪漫嘅事，依家終於要結婚喇，所以我好想帶佢去一個好浪漫嘅地方影相補數，希望畀到佢有個美好回憶。法國係一個我相信大部分女仔都會鍾意嘅地方，加上太太以往都未去過法國，所以好想同佢喺呢度，影一輯靚靚婚紗相，成為我同佢之間一個最美好同難忘嘅回憶。」

今次婚紗相，山聰出盡人情牌，獲不少好友相助，既慳錢又做到最佳、最滿意的效果。山聰說：「攝影師Frankie係幫袁偉豪影寫真嘅攝影師，亦係我哋嘅好朋友。化妝師同髮型師都係一向合作開嘅兄弟班，服裝方面，多得胡杏兒穿針引線，佢哋婚紗店送咗一套由老闆親自設計嘅婚紗，連裙上面嘅喱士都係由法國運返嚟做。大家都知我係貪靚鬼，我套禮服係買嘅，好彩有蘇永康同佢太太仗義幫忙，我先得到呢套好有型嘅禮服。」

山聰被問到婚禮的預算？山聰說：「呢個美好回憶係唔可以用錢去衡量，婚紗相出嚟嘅效果好滿意，只要係能力範圍內做到，一定要令太太開心，希望大家睇到都鍾意。」他表示11月1日的婚禮以簡單形式進行，最重要是家人同最好的朋友在場，與他們分享喜悅，就是最美好的一晚。