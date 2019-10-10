男友負責供樓！馮盈盈為新屋𢱑贊助

藝人馮盈盈為無綫新劇《解決師》 出席宣傳活動，講到和醫生男友鍾文浩（Martin）高調過同居生活後，有指她已為坐正做「醫生太太」出招，除積極搵錢，近日更指她為嫁妝努力搵贊助，為未來老公慳荷包，她說：「我承認好Welcome贊助商送畀我嘅禮物，一齊宣傳做到雙贏局面，加上我近排搬咗新屋，好多嘢要買。」

她老實不客氣說需要傢俬、電器、日常用品，自搬出來要應付一頭家支出，就發現以前是在家千日好的道理，現惟有靠自己做藝人優勢，自己有贊助又幫到人宣傳。主要為男友慳家？她說：「我覺得慳錢係美德，唔存在為咗儲嫁妝，出嚟生活經濟壓力好大，所以一定要學識節儉。」會否叫男友幫手供樓？她承認雙方都分擔支出，男友負責供樓，她就負責水電煤同日常生活開支，連食飯都是她出錢請男友食。不過，她坦言雖然是藝人，但至今很多東西都未成功搵到贊助，她謂：「我想要個電飯煲，又就嚟冬天想要部暖風機，冷暖加空氣靜化，三合一就最好，幾環保。」

講到首次參演台慶劇，她表示心情都好興奮，但同時都有壓力。問到可有動作場面？她形容自己是三腳貓功夫，其實接到要拍這部劇已即上堂學打，但始終時間有限，希望下次再拍動作片會有多些時間準備。

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