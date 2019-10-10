旭輝Coco跳海逃亡　林哥仔被活埋鎮狐仙

無綫劇集《金宵大廈》本周日大結局，這兩天劇情都有雄哥（何啟南飾）出現，想找回之前袋錢，故不時難為Coco（李施嬅飾）和旭輝（陳山聰飾），更下下搞到見血添！而旭輝和Coco將會繼續逃亡，但劫數難逃，要齊齊跳海逃生，Coco更慘受槍傷。

這場跳海戲於深夜時分在西貢拍攝，山聰笑言西貢的海水算淡，場口亦分了三晚拍攝，所以不算太辛苦。而施嬅則表示幸好玩開潛水、熟水性：「啲海水雖然好黑，但公司好好，事前搵蛙人落海搜索一下，以策安全。」所以施嬅與山聰跳海都跳得好放心。

而此場戲的重點在於Coco與旭輝究竟會否一命斷送外，當中，二人被雄哥追殺時，林哥仔（張彥博飾）突然出現，難道是他救了Coco和旭輝？但為何他又會出手抓Coco呢？提到林哥仔，即現代由劉江飾演的林老師，平時古古怪怪，更忽然陰險暗笑，原來當年金宵大廈興建時曾挖出狐仙，為了鎮住狐仙，就找了一位年輕人「打山樁」，活埋地底，而該名年輕人就是林哥仔！亦因如此，自此之後，林哥仔就起了變化，每逢夜晚就……

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