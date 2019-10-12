變態唔易做！超班演技逐個捉

被一眾網民推為「神劇」嘅《金宵大廈》以強勁氣勢，再次掀起追劇潮，每個單元劇播出後都被熱烈討論，多位「綠葉」因而被起底，一夜爆紅！其中趙希洛同方紹聰同被網民封為「御用癲人」，有令人驚嘆的超班演技。其實之前有唔少藝人飾演過變態角色後都引起回響，今次小編就蒐集多個「案例」，唔知有冇勾起大家嘅回憶，細膽嘅話就同朋友一齊睇啦！

《金宵大廈》趙希洛

趙希洛入行12年，係2007年嘅落選香港小姐，之後加入藝員訓練班，再簽下藝人合約，四度演癲婆嘅佢，榮登「無綫御用癲婆」寶座，作品還有《十二傳說》嘅變態殺手「Tina」、《八卦神探》嘅變性人「Shirley」同《實習天使》嘅精神病人「Fanny」。而今次喺《金》佢就做憶子成狂，最後搶咗人哋個仔嘅何太，呢個角色就連佢都自認為，係從演而嚟最恐怖︰「眼神要好凌厲，又有好多血腥畫面，要不停斬豬腦、豬腸。」雖然「何太」得人驚，但趙希洛就話唔怕被定形，因為通常呢啲角色先有發揮空間，不過講到尾，佢最驚都只係驚冇廣告商搵佢做代言人！

《金宵大廈》方紹聰

嚟到「無綫御用癲佬」得主、入行9年嘅方紹聰，繼《鐵探》嘅變態越南殺手「發瘟」同《白色強人》嘅精神病人「王志強」之後，第三度飾演變態角色，喺《金》入面佢（戲中叫彭彭）殺死兼肢解由黃文意做嘅Part-time Girlfriend「小魚」，全程面不改容，認真陰森恐怖！同樣地，方紹聰都話「彭彭」係佢演過嘅最變態：「將啲殺人場景拍晒出嚟，記得有場分屍戲，分分吓啲鼻水差啲就掂到黃文意塊面，希望大家睇到我變態嘅一面。」

《反黑》張建聲

2017年播出嘅網劇《反黑》當時受到全城熱捧，當中由張建聲飾演嘅「招積」最令人難忘，同時亦令張建聲爆紅彈起，苦盡甘來嘅佢，等咗呢個被人激讚嘅機會足足6年，一洗「鹹濕仔」形象。拍過多部三級片嘅佢，坦言一開始都好介意其他人標籤佢為「三級片男星」，但後嚟諗深一層，覺得演咩角色都係做嘅演員本分，就說服咗自己唔好咁介懷。呢次參演《反》，角色「招積」係向Joker致敬，而最令人覺得最變態嘅一幕係，張建聲用口將「火屎」吳毅將對眼珠吸咗出嚟，之後同對方一齊欣賞粒眼珠，再食埋佢成個人落肚，搞到滿口鮮血！

《踏血尋梅》白只

喺真人真事嘅電影《踏血尋梅》入面，白只飾演變態屠夫，殺害援交少女「王佳梅」（由春夏飾演），其後去警署自首，自揭碎屍過程，加上冷淡又冷血嘅眼神，每幕都教人動魄驚心！但原來，白只最初係想推辭演出，一嚟做開舞台劇嘅佢，對拍電影好迷惘，二嚟試完造型之後，真係同現實中嘅犯人丁啟泰有9成相似，加上未能好好咁掌握角色，令佢有少少卻步。不過呢個突破仲有助白只喺演藝事業上創高峰，憑角色橫掃一共6個大獎，當中包括有第35屆香港電影金像獎嘅「最佳男配角」同「最佳新演員」、第52屆金馬獎嘅「最佳男配角」等。

《餃子》楊千嬅

數到楊千嬅參演嘅電影，除咗《新紮師妹》、《志明與春嬌》之外，就一定諗起《餃子》，呢部戲係佢首次擔任三級片女主角同上演「床戲」，再唔係大笑姑婆，有鮮明嘅分別，戲內佢為留住青春、回復艷麗，去幫親媚姨精心炮製嘅「餃子」，餡料原來係死胎嘅屍體！而最後楊千嬅成功帶小三去墮胎，為目的攞到完整無缺嘅胎盤，之後親自動手去整餃子，兇神惡殺咁手起刀落製餃子個樣，睇完真係畢身難忘！

《強姦2制服誘惑》馬德鐘

曾任G4特警嘅馬德鐘，係首次參演電影入面就有突破演出，喺《強姦2制服誘惑》入面飾演變態牙醫，其中一幕最經典嘅係，佢埋身對住着女童軍制服嘅朱茵，伸脷狂舔佢塊面，非常重口味，將色魔角色演得入型入格！

「御用強姦犯」李天翔

李天翔入行20年多年，演活無數個反派角色，例如有強姦犯、變態殺手，當中佢個「強姦戰績表」入面嘅「成員」有姚子羚、胡定欣、唐詩詠、鍾嘉欣、陳凱琳、朱慧敏等一、二線女星，名副其實「一姦成名」，等佢仲曾經笑話「硬上」過晒TVB嘅各大女藝員添！不過佢都曾經公開指佢每次演活「強姦」戲，反而係佢會好尷尬，加上一直都係演配角，令佢萌生退意，直至於年初宣布離巢。