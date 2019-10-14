王浩信拍咀戲唔備案　唐詩詠想畀人啜耳仔

藝人王浩信、唐詩詠出席無綫新劇《解決師》首播飯局。在劇中王浩信與唐詩詠、張曦雯有一段三角關係，劇情更先後與兩女有親嘴戲，可謂艷福無邊。王浩信對此稱：「唔係艷福，我哋嘅感情線係好痛苦，好難處理，但又唔可以劇透，拍完後都好傷心！（張曦雯會死？）唔可以講咁多！」

《解》劇到了澳洲墨爾本取景，可謂人靚、景靚，王浩信稱動作場面都用了一星期拍攝：「日日都打，想承接氣勢同觀感畀觀眾欣賞呢個劇！」王浩信就日日打，相反隨行的唐詩詠就日日瞓，因為她要等對方來營救，當記者問到王浩信兩位紅顏知己邊個好咀？他說：「好難答！」期間詩詠就抵死在旁搭訕：「係呢，邊個好咀？）王浩信說：「現場拍呢啲咀戲時我都冇諗，只係諗角度，點樣唔好遮到大家個樣，技術上好難搞！」其實二人在早前劇集《不懂撒嬌的女人》中已經有親咀經驗，應該好熟識對方，詩詠即表示：「係呀，我哋都好熟識大家個咀！」

雖有親咀戲，但昨晚預告中見同劇另外兩位演員馮盈盈與張頴康有大膽情慾戲，詩詠笑言這些演出都要留給盈盈發揮，並說：「咁耐我都未拍過咬耳仔。（好想拍？）可以試吓，唔同嘅表達方式，我都好欣賞佢哋。」由於盈盈和頴康都被另一半詐型，問浩信和詩詠拍咀戲可需向另一半解釋？浩信說：「唔使，拍戲啫，大家都係演員，明白嘅！」問到有新緋聞男友的詩詠？她說：「冇人需要我去解釋。（緋聞行山朋友呢？）朋友嚟啫，呢啲唔係嘅，唔好講佢，費時煩到人，總之唔係啦！」

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