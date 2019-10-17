成年冇聯絡！霆鋒睇報道先知婷婷生咗

謝霆鋒曾說過美食拉近和家人的距離，自小在外國讀寄宿學校，早已習慣獨來獨往的他，直至愛上入廚後，母親狄波拉成為他的「熟客」而增進母子情。已為人母的妹妹謝婷婷快將返港， 問到可會親自下廚請一家人「食好西」慶祝？他竟說：「其實我同佢已經成年冇聯絡、冇傾偈，到時我未必喺香港，又唔知佢幾時返香港。」可知妹妹生B或見過外甥？他擰擰頭說：「完全唔知，我都係睇報紙先知，睇到BB個樣。」可會恭喜妹妹？他笑笑口說：「祝佢好運，Good Luck啦！」但強調生於非傳統家庭，少互動不代表兄妹情淡，他霸氣說：「如果佢需要我時，我一定會出現。」

談及其父謝賢和前妻甄珍傳復合，他又笑住說：「係咩？幾多新聞喎！（傳去巴黎結婚添？）黐線！（支持父親再婚？）佢大喇！由佢想點就點啦！」最後問及女友王菲，本是有問必答的他突然Dead Air，堅持低調愛情。

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