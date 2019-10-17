68歲劉永與嫩口內地妻分居　返港獨力養兩子

68歲藝人劉永，八十年代憑亞視劇集《秦始皇》中秦王嬴政一角，在中港兩地爆紅，經歷三段婚姻的她，第一任妻子為台灣藝人戴良純，92年再與前亞姐黎燕珊結婚，但經歷12年婚姻，最後離婚收場，劉永之後與年輕30歲的內地女子黃麗燕結婚，育有兩子，分別為12歲及8歲，這段同樣經歷12年的婚姻，同樣出現問題，最近二人更分居，劉永將位於內地中山的單位賣掉，返港生活，方便照顧在港讀書的兩個兒子，最近他已租住一個上水村屋，生活不成問題，因為仍有演藝工作，自言會努力𡚒鬥。

稱前妻尚未簽字

問到與黃麗燕是否已辦離婚？劉永回覆東網稱尚未簽字：「我哋之間感情上唔開心咪分開住囉。（之間有第三者？）我唔知佢啲嘢，佢做乜我都唔知。（同老婆離婚？）佢係我前妻，但未簽字，因為我唔想登晒報咁，畀個仔知道會傷害到佢哋，唔想佢哋有負面想法，反正兒子大大吓都會知架啦！（兒子唔會搵媽媽咩？）唔會喎，兩個仔都好跟我，（前妻唔會想見兩兒子？）佢唔會嚟香港嘅，佢有佢生活，（冇照顧兒子？）佢從來唔入廚房，有工人嘛，日日只顧打麻雀，我都有為呢啲事同佢嘈過！（佢唔想要番兒子咁狠心？）佢只想要錢，佢都攞咗我一半啦，我賣咗層樓都分咗幾百萬畀佢，咁佢為我生兩個，都應得嘅！」

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