黃心穎繼續冇影！張振朗同過佢聯絡...

藝人張振朗出席無綫劇集《牛下女高音》宣傳，首次現身為該劇造勢，被問到缺少了拍檔黃心穎是否有點孤單？他說：「少許啦！得自己撐住，不過有班前輩喺度都好好睇，套劇出街反應好，冇畀其他事影響到。」更指早前曾聯絡心穎，告知對方劇集重見天日，亦得到對方回覆，不過未有詳談。

希望《堅離地愛堅離地》播出

問到會否對劇集順利播出感開心？張振朗表示：「開心嘅，冇理由唔播嘅，之前人哋叫我地獄黑仔王，依家咪破地獄囉！咁唔爭在播埋《堅離地愛堅離地》啦！話晒第一次做男主角，仲唱埋主題曲。」對於同劇的鍾景輝拍攝時身體不適，張振朗不諱言拍攝期間也有照顧對方：「記得有一晚本來拍到半夜3點，後來因為佢唔舒服，12點幾已經Cut廠，所以外間話套劇係King Sir退休之作。（有冇問佢有冇睇劇？）我冇佢電話，會托監製幫手。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。