Keep住50Kg　甄詠珊泰國大解放晒美腿

藝人甄詠珊早前飛到泰國布吉旅行，此行主要為好友慶生，四日行程連機票住宿、飲食及購物，她只花了五千元，她笑說：「真係好抵，因為我哋買到平機票，仲訂住Villa別墅式酒店。」

她只帶了一件粉紅衣泳衣過去，但見到友人的白色泳衣好靚，就借來穿着影靚相，身形算弗的她笑說：「都唔係好滿意身材，不過咁多年來我都保持住50kg體重，每朝瞓醒都會磅重，肥咗就即減，好似今次布吉旅行返嚟咗2kg（近5磅），我就用咗幾日時間減番。」她自嘲好大食，慶幸不算易肥，不過好易水腫，所以她要多做帶氧運動改善。

有份參與《愛‧回家之開心速遞》的她，剛忙完《大醬園》，她習慣每拍完一套戲就出埠散心，她笑說：「當然《愛‧回家》想一路拍落去。」

情路崎嶇

追問她與素菜廚師林雲中分手一事，她說：「我都冇講過拍拖。（你話佢忘恩負義？）過咗去唔想再提。」她坦言兩個人相處磨合，思想上溝通好緊要，她希望搵到個能溝通的soulmate（知己）。簽約無綫後，除了公司給她機會，有兩個網劇、廣告接洽中，她說：「工作上我一直唔差，有前途，但感情就比較崎嶇。」

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