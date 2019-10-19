張鈞甯仗義拍MV變俠女　吳青峰獲封小王子

台灣女星張鈞甯仗義為歌手吳青峰的新歌《太空人》MV擔任女主角，近日吳青峰在社交網上載了多張拍攝花絮相片，並寫了長文感謝台前幕後工作人員，當中當然包括女主角張鈞甯，他表示：「從一開始，我說有一首對我很重要的歌，我問她是不是願來當女主角，她就一口答應。一直到後來，發現拍攝工作量原來這麼大，必須從她密密麻麻的工作與飛行中要走很多時間，對她懷着歉意，她都是俠女一句話：『只要你需要，我都會幫。』看到MV裏，鈞甯的絕美與無瑕，身為她十多年的好朋友，我可以證明，那是因為來自內心。」

事後，張鈞甯亦有發文回覆青峰，她形容青峰是小王子，一直保有孩子般純真的眼睛與發自心底的善：「這幾年的小王子，經過了更多人性的試煉，除了心疼，能做的依舊只是陪伴，直到他終於開口，把這支重要的《太空人》交給我。」網民被兩人的友情而感動，覺得難能可貴！

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