繼續收埋老公！楊思琦經濟獨立自己搵銀

剛宣布懷上第2胎的楊思琦以低胸晚裝出席ViuTV節目《香港親善小姐》記者會，晚裝設計完全遮肚，記者叫她輕摸肚拍照遭婉拒。

今胎比較辛苦

受訪期間，對於老公姓氏及職業等，思琦拒絕透露，只說「搵到愛的森林，最緊要兩人相愛，畀我保護段關係啦」。問到懷孕多久？楊思琦沒有透露確實日子，只說如沒有早產，第二胎會是鼠BB。她又表示今次懷孕較上次辛苦：「見暈及作嘔都有，同埋覺得攰。」她又指自己是工作狂，加上與老公經濟獨立，所以會繼續工作。問到老公可介意她性感？思琦謂：「佢開放嘅，冇呢條條文。」

囡囡未改口叫爸爸

談到囡囡卓穎即將成為姐姐，思琦表示：「佢好開心，以前都有問我會唔會多個小朋友。佢依家成日攬住我個肚嚟錫，又同BB講『細BB，我係家姐呀！』（佢叫你老公做爸爸定叔叔？）都係叫名，可能遲啲會改口啩。（囡囡同你哋一齊住？）係。」對於腹中塊肉性別，她表示會稍後公布。問到會否照舊往美國生產，思琦表示暫未決定及考慮。問到會否再生一胎，她打趣道：「搞掂呢個先，我年長又中獎，專心搞咗呢個大Project先。」

同老公一拍即合

她再次強調早前與老公於海外註冊，但未決定會否再在港註冊：「不過我想簡單啲，以前拍劇乜都做過晒。（有影婚紗相？）遲啲再畀大家。（老公第一次結婚？）呢啲唔講喇。（欣賞佢啲乜？）佢對我好好，用心咁愛我，大家一拍即合，都拍咗超過半年拖，大家相處咗一年左右。（佢知你過去？）佢有睇新聞，都係過去嘅事啦。」

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