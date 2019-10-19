胸降柬埔寨！高海寧High爆跳扭腰舞吸Like

藝人高海寧（高Ling）、陳敏之、陳展鵬與陳山聰等到柬埔寨，為酒店擔任開幕嘉賓，分別演唱多首歌曲。由於山聰要趕着為劇集開工，只能即日來回，幸好臨走前趕得切看煙花。他們入住的酒店房全部面向無敵大海景，高Ling更被現場景色吸引，即席於露台跳舞！

穿着紅色低胸大露背裙的高Ling，露出深長事業線，跳舞起來搔首弄姿，相當冶艷，她受訪時說：「我都係第一次嚟柬埔寨，但嚟之前Search過呢度，話呢度個海好靚，今日見到的而且確好靚！我影咗好多靚相，又拍咗好多片，好開心。」她還上載到社交網分享，不少圈中好友看後都讚她又靚又性感，湯洛雯、陳凱琳及岑麗香等大派心心眼圖案。

陳敏之冇時間血拼

至於展鵬擔任壓軸表演嘉賓，由於要趕拍劇，故逗留一日便要離開。臨坐飛機前，展鵬到機場附近開Facebook直播，與網民分享柬埔寨的景色，他說：「金邊呢度都有好多外國人，柬埔寨最靚嘅地方係吳哥窟，但我都未去過！對上一次嚟已經五、六年前。」敏之則表示因為時間太緊迫，沒有時間外出逛逛：「我全程都係留喺酒店，之前坐咗好耐車，轉機又等咗好耐，真係舟車勞頓！今次要唱歌仲做埋MC，所以都忙住要綵排！」

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