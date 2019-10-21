李現生日引全國哄動　土豪粉使千萬恭賀

憑劇集《親愛的，熱愛的》爆紅的內地小生李現，不單在短短三個月內成為十多個國際及內地超級品牌的代言人，前日（19日）踏入28歲生日，更見其驚人號召力，不少土豪粉絲出動恭賀！有粉絲分別在上海環球港雙子塔、上海愛琴海購物公園、三亞摩天輪、杭州天幕、長沙世界之窗等大型商場及景點，買下大型廣告熒幕牆播放生日祝褔短片，單是上海環球港雙子塔的Led屏幕牆廣告收費已是驚人，每小時收費50萬元人民幣（約港幣55萬港元），外間估計在全國各地單是廣告屏幕牆的生日應援，已花超過1千萬人民幣。

另外，當然有大量粉絲在內地的鐵路及巴士等買下車廂等廣告，更有土豪粉絲出動28架名車包括波子等，在空地上砌出李現英文名字首「LX」，再以航拍拍下見證。又有大批粉絲在天津僱用超過廿架無人飛機，在上空排出「李現」、「生日快樂」等字句，場面浩大。有人一擲千金引偶像注意，也有不少愛心粉絲以李現的名義做生日公益，包括在鄉村小學建李現圖書室、資助流浪動物義工服務等。

身在內地為英皇電影拍攝新片《古董局中局》的李現，獲拍檔包括導演郭子豪、男星雷佳音及女星辛芷蕾等送上蛋糕，李現說已是第五年在工作中度過。相信最令他驚喜的，是日本前AV女優明日花綺羅竟主動在微博送祝褔，而李現以「謝謝」作回覆外，當然不忘答謝廣大粉絲的厚愛，他留言：「二十八歲少女郎，所有的祝褔都收到了。真的非常感謝大家的支持和天現寶寶們的陪，謝謝你們的用心，也祝你們一直快樂！」

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