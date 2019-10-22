古天樂慶祝49歲生日　老婆現身？

古天樂與宣萱晚上出席主演電影《犯罪現場》首映禮，大會特別準備蛋糕為（21日）生日的古天樂與將生日的姜皓文慶生。首映禮期間發生一段小插曲，有古天樂女粉絲在台下以普通話不停大叫：「我是古天樂老婆。」引起一陣騷動，不過，在台上的古天樂則處變不驚，夠晒淡定。

古天樂剛度過49歲生日，他受訪表示生日願望希望身體健康，因有健康才可做其他事情，生日與家人慶祝，而今年未有跟粉絲聚會慶祝，因為擔心交通問題。

宣萱笑謂已送了生日禮物畀古天樂，更保證他一定喜歡，她指每年也會記得朋友生日，因會記在記事簿上，每有朋友生日也會發短訊祝賀朋友。古天樂笑謂也記得宣萱生日，宣萱笑說：「但遲咗一日囉，記一世。」

古天樂對票房有期望，但認為票房不能控制，希望大家看得開心。宣萱則指電影比電視壓力大，希望票房有好成績，對投資者有交代。講到兩人若再合作希望演出甚麼類型角色，古仔指宣萱希望演反派有所突破，宣萱笑說：「都唔一定係反派，都想試吓演好似美劇患自閉症嘅醫生。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。