陳瀅落閘Howie冇望　讚馬德鐘吸引過陳家樂

藝人陳瀅昨日工作中渡過30歲生日，獲拍檔馬德鐘送靚靚蛋榚，並預告二人將展開「親密關係」！談到「老公」Howie，她即落閘：「冇可能（發展），搞到佢變咗公眾人物咁！」

自稱寄情事業的陳瀅昨日到尖沙咀拍攝無綫新劇《伙記辦大事》，幸傍晚已收工，趕及相約好姊妹賴慰玲及陳嘉寶等食生日飯。收工前，她獲馬德鐘驚喜送上蛋榚，又祝她：「搵多啲、攞多啲獎！」陳瀅則許願望劇集拍攝順利。

談到剛於周日提前舉行生日會，她表示是好友何雁詩籌備，而被她稱為「老公」的友人Howie亦在場，提到緋聞，陳瀅說：「呢個真係好朋友，但唔好成日攞嚟講，搞到佢變埋公眾人物。（嗰晚有乜驚喜？）有朋友幫我搵齊加拿大嘅婆婆、家姐等拍片祝福我，睇到我眼濕濕。」

陳家樂有表示

至於另一緋聞男友陳家樂，她表示有收到對方祝福短訊，但因忙開工，未必約到食飯，還打趣說：「梗係馬德鐘吸引啲，上次同佢拍《跳躍生命線》得兩場對手戲又冇乜關係，不知幾失望。（今次有親熱戲？）梗係有啦！因為佢太高，我仲買咗三對鞋，每對買大兩個碼，然後加三個鞋墊增高！」馬德鐘則對陳瀅的工作態度讚口不絕。

另外，在日前的生日派對上，陳瀅獲吳千語、何雁詩、鄭俊弘及余德丞等現身送祝福，她還不避嫌與Howie「孖公仔」親暱合照。

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