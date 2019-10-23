麥浚龍冇得抖！謝安琪忙裏偷閒Family Trip

歌手麥浚龍（Juno）與謝安琪（Kay）今日現身電台宣傳演唱會成片，Juno透露現正忙於演唱會成片剪輯及其執導的電影《風林火山》後期：「我哋上年12月21日出碟，所以決定今年同一日出part 2！依家火速趕工，都八八九九，但極限係一百！」完騷後兩人只能短暫休息，便要再投入工作，Kay表示早前趁機一家人到日本旅行：「我同屋企人去日本浸溫泉抖吓，要好好放鬆吓，因為要一路去到新年先有假放。」而Juno則一直忙開工：「完騷之後搞電影字幕同特技，所以我就冇走到。所有事都係計劃中，下個月就慢慢開始演員配音，預計暑假上映，視乎影展流程。」

他續指演唱會DVD與新歌將會同時推出：「有啲片段需要完騷後安排再拍，都需要Kay在場，企劃入面我有首新歌《忘記和記》，另一邊Kay之前就出咗《773312》。就算我哋一齊合作，希望各自嘅新歌都有唔同對比。」

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