與李佳芯愛得普通　陳炳銓：想食碗白粥

陳炳銓年近30才出道，然而他不覺輸蝕， 反而慶幸能在最成熟的心態下投身娛樂圈。面對圈中多姿多采的生活，他與女友李佳芯平日相處得比普通 人更「普通」，還大爆 金句：「味精食得多，都想食碗白粥。」

ViuTV藝人陳炳銓近年參與多套劇集演出，更由公仔箱跳入大銀幕，原來他離開校園後便參與舞台製作，直至29歲才從幕後走到幕前，他說：「我好慶幸29歲先入行，而唔係最衝動嘅年紀，其實正式入行之後，收入反而變得穩定。最唔穩定係當時做幕後，有一年我去咗做鑽石批發，諗住儲錢去英國讀書，返到嚟得番幾百蚊。最年輕、最輸得起嘅時候已經窮過，依家就覺得要穩定。」

不奢望做主角

出道近九年，始終甚少機會擔正，但安守其位的他從不奢望要當主角：「能夠做到好玩嘅角色已經足夠，若然條命好的話，有觀眾留意到我就繼續做，目標唔需要太大，但唔代表冇上進心。」入行後面對不少惡意批評，當中最令人印象深刻莫過於以「美女與野獸」來取笑他與女友李佳芯的關係，他坦言：「尤其近幾年要承受嘅壓力特別大，人哋對我所有言行都有意見，第一眼見到會唔明點解要攻擊我。」

女神亦好普通

近年事業發展順利，其感情世界也備受外界關注，他和李佳芯拍拖約五年，儘管兩人身處在繽紛閃爍的行業，卻奮力追求簡單生活，他直言：「你食味精食得多，都想食碗白粥。」雖然近年Ali被不少網民捧為女神，但在他眼中也只是個普通人：「我主要見到佢都係好攰嘅一面，近兩年佢事業愈來愈好，所以當佢靜落嚟嘅時間的確係疲態較多。」他更大讚女友目標清晰，令他自愧不如。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。